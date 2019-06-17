2019/06/17 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التلفزيون المصري، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في”قضية التخابر مع قطر”.

وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.

ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في المحكمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في المحكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).