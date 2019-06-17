2019/06/17 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النيابة العامة بمصر: التقرير الطبي المبدئي أشار إلى أن مرسي حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/17 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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