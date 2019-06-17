2019/06/17 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محامي مرسي: الرئيس مرسي كان منذ فترة وهو مريض وتقدمنا كثيرا بطلبات لعلاجه بعضها تم الاستجابة له وبعضها لا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/17 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محامي مرسي: الرئيس مرسي كان منذ فترة وهو مريض وتقدمنا كثيرا بطلبات لعلاجه بعضها تم الاستجابة له وبعضها لا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محامي مرسي: الرئيس مرسي كان منذ فترة وهو مريض وتقدمنا كثيرا بطلبات لعلاجه بعضها تم الاستجابة له وبعضها لا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).