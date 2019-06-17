مسعود بارزاني يبحث مع التحالف الوطني ملفات تخص العراق وكوردستان

2019/06/17 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين باربيل ، وفد التحالف الوطني برئاسة آرام قادر رئيس التحالف.

وجاء في بيان لمكتب بارزاني ان الجانبين بحثا خلال الاجتماع الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، فضلا عن العملية السياسية في اقليم كوردستان، مضيفا انهما تناقشا في الخطوات المتخذة من اجل تقدم العملية السياسية وتعزيز السلام والوئام والاستقرار.

واشار البيان الى ان العلاقات الثنائية بين الديمقراطي الكوردستاني والتحالف الوطني كانت محوراً آخر من محاور اللقاء.

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