الاخوان المسلمون تعد وفاة مرسي “جريمة قتل”

2019/06/17 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني NNC في أول تعليق من “الإخوان المسلمين” على وفاة الرئيس المصري الاسبق، محمد مرسي، حملت الجماعة السلطات المصرية مسؤولية تدهور صحته، واصفة الحادث بجريمة القتل المتعمدة.وقال أنصار مرسي، الذين كانوا موجودين في جلسة المحاكمة خلال إصابة مرسي بنوبة إغماء، إن جماعة “الإخوان المسلمين” تحمل السلطات المصرية تدهور صحته ووفاته.من […]

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