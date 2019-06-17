17 تموز المقبل قرعة التصفيات المشتركة لكأس العالم وأمم آسيا

2019/06/17 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقام يوم 17 تموز المقبل، قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

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