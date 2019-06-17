2019/06/17 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين

كشفت مفتشية وزارة الداخلية، الاثنين، اختلاس مدير حسابات شرطة محافظة صلاح الدين السابق عشرات

الملايين من رواتب منتسبي المديرية المعادة.

وقالت المفتشية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “التدقيق والتحقيق الذي أجراه مكتب المفتش العام حول المعلومات الواردة

اليه من مصادره الخاصة كشفت عن وجود مخالفات مالية في حسابات المديرية وجود نقص واختلاس

في الرواتب المعادة للمديرية من توابعها”.

واضافت ان “التدقيق بيّن ايضاً أن مدير حسابات مديرية

شرطة صلاح الدين السابق والذي هو برتبة عقيد قد قام باختلاس أكثر من 50 مليون دينار

من الرواتب المعادة للمديرية ولم يقم بإعادتها لخزنة المديرية”.

وتابعت المفتشية، ان “مكتب المفتش العام التحقيق الاداري

الابتدائي في القضية رفع تقريراً الى المفتش العام ضمنه توصية بتشكيل مجلس تحقيقي بحق

مدير الحسابات السابق وكل من يثبت التحقيق تورطه بالقضية بغية اتخاذ الاجراءات القانوني

والادارية اللازمة بحقهم وتقديمهم للقضاء”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تكشف عن اختلاس مدير حسابات شرطة صلاح الدين السابق عشرات الملايين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تكشف عن اختلاس مدير حسابات شرطة صلاح الدين السابق عشرات الملايين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).