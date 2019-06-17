العراق درس خياراته “المحدودة” لتصدير النفط في ظل التوتر الأميركي – الإيراني

2019/06/17 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

في ظل تزايد التوترات في الخليج بين اميركا وايران، يفكر العراق في البدائل الاستراتيجية لضمان تدفق نفطه إلى العالم، حيث تعتمد البلاد بشكل رئيسي عليه لتمويل الاقتصاد.

وأعلن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح صحفي أن “الحكومة تدرس

بدائل في حال أدى تصاعد التوتر الاميركي الايراني إلى قطع طرق التصدير عبر الخليج،

الأمر الذي أعتبره مراقبون كارثيا”.

وقال عاصم جهاد لفرانس برس “لا يوجد منفذ يعوّض عن المنفذ

الجنوبي والبدائل محدودة، هذا مصدر قلق للسوق النفطي” في العالم.

وتعرضت قبل يومين ناقلتي نفط نرويجية ويابانية كانتا تبحران

في بحر عُمان، الى هجوم ادى الى احتراقهن، في حين حملت اميركا، ايران مسؤولية الاستهداف.

وكانت وزارة النفط أعلنت في ايار الماضي، تصدير 3,4 ملايين

برميل يوميا عبر الموانىء المطلة على الخليج، مقابل 100 الف برميل يوميا فقط، عبر ميناء

جيهان التركي.

كارثة

ويعتمد العراق، الذي يعد حاليًا خامس أكبر مصدر للنفط في

العالم، بشكل كامل على عائدات النفط.



وقالت ربى الحصري المتخصصة بالشؤون النفطية،إن

“خسارة عائدات النفط ، ولو ليوم واحد، ستكون كارثية”.

واضافت في تصريح

أنه “إذا فقد العراق القدرة على تصدير نفطه الخام عبر الخليج فسيتم خنقه تماما

(… ) فالممرات المائية الخليجية هي شريان الحياة بالنسبة لهذا البلد”.

وفي (21 ايار 2019)أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن

العراق وضع “بدائل استراتيجية” في حال إغلاق مضيق هرمز، على خلفية التوتر بين الولايات

المتحدة وإيران.

وقال عبد المهدي، في مؤتمر صحفي أسبوعي إن “بغداد وضعت

بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز لتصدير النفط”، مشيراً إلى “أهمية

العمل مع كل من إقليم كردستان العراق وتركيا حول إيجاد مسار بديل للصادرات النفطية”.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا

في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على ايران، بما في ذلك

على قطاعها النفطي، وإرسال مجموعة سفن حربية إلى منطقة الخليج بسبب “تهديدات إيرانية”

للقوات الأمريكية وحلفائها.

وينشغل العالم حالياً بمضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي

يمرّ عبره النفط خام من الشرق الأوسط إلى الأسواق الدولية، واعتبرت أنّ الحوادث الأخيرة

والتهديدات الإيرانية يمكن أن تؤدّي إلى رفع أسعار النفط”.

أولاً: ما هو مضيق هرمز؟

إنه ممرّ مائي على شكل حرف V يربط الخليج بالمحيط الهندي، مع إيران من الشمال والإمارات العربية المتحدة

وعُمان من الجنوب، يبلغ طوله حوالي 96 ميلاً (154 كيلومتراً) وعرضه 21 ميلاً، ويعدّ

من أسخن المناطق على وجه الأرض.

ويعدّ المضيق أهم ممر مائي لتجارة النفط الخام عالميًا، وتمرّ

فيه ناقلات النفط التي تنقل حوالي 17.5 مليون برميل يوميًا، وتعادل ما نسبته 40% من

إجمالي النفط الخام المتداول دوليًا.



وبحسب “بلومبيرغ”، تمرّ في المضيق صادرات النفط

من الكويت وإيران وقطر والبحرين، وأكثر من 90% من صادرات المملكة العربية السعودية

والعراق، و75% من الشحنات الآتية من الولايات

المتحدة.

وتُشير وكالة “بلومبيرغ” في تقرير إلى أنّ إيران تخضع للعقوبات

الأميركية التي تهدف إلى وقف مبيعات إيران النفطية، وقد أدّت هذه الإجراءات إلى ركود

الاقتصاد الإيراني، فاتهم الرئيس حسن روحاني

الولايات المتحدة بأنها تشن حربًا اقتصادية ضد بلاده.

وعندما توجّه إيران تهديدات لناقلات النفط في المضيق، يمكن

أن يرتفع سعر النفط، ما يساعد إيران على تعويض الإيرادات التي تخسرها جراء انخفاض مبيعاتها.

رابعًا: هل يمكن أن تُغلق إيران المضيق؟

على الرغم من أن قوة البحرية الإيرانية لا تُعادل قوة الأسطول

الأميركي وقوات أخرى في المنطقة، إلا أنها قد تتسبب في أضرار جسيمة، وسيؤثّر أي إغلاق

مؤقت على مخزون النفط في جميع أنحاء العالم.



ومع ذلك تُشكك جهات مختصة أن تذهب إيران

إلى تنفيذ هذا الخيار.

خامسًا: هل أُغلق المضيق من قبل؟

أوضحت “بلومبيرغ” أنّ “هرمز” لم يُغلق، إلا أنّه أخذ نصيبه

من الصراعات، فخلال الحرب الإيرانية – العراقية، هاجمت القوات العراقية محطة تصدير

النفط الإيرانية في جزيرة خارج، الواقعة في شمال غرب المضيق، وحينها لم تحاول طهران

إغلاق المضيق، إلا أنّ “حرب الناقلات” أدّت إلى زيادة كبيرة في تكلفة تأمين السفن وبالتالي

ارتفاع تكلفة صادرات النفط.



كذلك عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في

العام 2011، انتشرت أخبار عن تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق.

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