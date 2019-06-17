التجارة تعلن ايقاف تسويق الحنطة في مواقع بغداد وعدد من المحافظات

2019/06/17 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اقتصادية

اعلنت

الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، الاثنين، عن ايقاف تسويق الحنطة في

مواقع بغداد وعدد من مواقع المحافظات ليوم الثلاثاء الموافق18/6/2019 .

وقال

مدير عام الشركة نعيم محسن جبر المكصوصي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “عملية ايقاف التسويق شملت مواقع بغداد و مطار البتيرة و الدهيمي و سايلو

الحلة الجديد و مجمع المرادية”.

وأضاف

ان “كميات الحنطة المحلية المسوقة لغاية اعداد هذا التقرير قاربت الـ (3) مليون

طنا توزعت ما بين حنطة محلية درجة اولى وثانية وثالثة”.

وتابع

ان “اللجنة المركزية للتسويق اتخذت في جلستها (٢٦) قرار منها ايقاف التسويق في

المراكز التي تم استثنائها الاسبوع الماضي بقرار ايقاف التسويق في تسعة محافظات

“.

واشار

المكصوصي الى ان “قرار الايقاف جاء بناء على مؤشرات الخط البياني للتسويق من قبل

ادارات تلك المواقع وهي (مركز تسويق البتيرة في ميسان) و ( مركز تسويق الدهيمي في الرفاعي

) و ( مركزي تسويق سايلو الحلة الجديد و مجمع المرادية في بابل “.

واردف

“تم ذلك توجيه المشرفين على حملة التسويق في الفروع من اعضاء اللجنة المركزية

للتسويق بأخذ دورهم في متابعة صيانة و ادامة كافة الاغطية البلاستيكية ( الجوادر )

واعداد كشف بالمتوفر وحسب حالته والبدء بأعمال الصيانة لها و تأشير الحاجه الفعلية

التي تؤمن المحافظة على سلامة خزين الحنطة التي استلمت هذا الموسم”.

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