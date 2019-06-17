2019/06/17 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أرسل الجيش التركي، اليوم الاثنين، تعزيزات عسكرية تتشكل من قوات وحدات خاصة “كوماندوز” على الحدود مع سوريا.وأفادت وكالة “الأناضول” الرسمية، وتابعتها /المعلومة/، بأن مدرعات عسكرية نقلت قوات “الكوماندوز” من مختلف المناطق التركية إلى ولاية هطاي الحدودية، وسط تدابير أمنية مشددة.وذكرت الوكالة أن التعزيزات جاءت بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة عند الحدود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تحشد قوات “كوماندوز” عند الحدود السورية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تحشد قوات “كوماندوز” عند الحدود السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).