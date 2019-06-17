الزيادي : استضافة عبد المهدي وكابينته الوزارية في البرلمان الاسبوع المقبل

2019/06/17 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس تحالف سائرون في البصرة النائب بدر الزيادي استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وكابينته الوزارية.وقال في تصريح متلفز انه سيتم الاسبوع المقبل استضافة رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية لمعرفة ماطبق من البرنامج الحكومي.واضاف الزيادي : في حال عدم حضور عبد المهدي لمجلس النواب عليه تحمل المسؤولية ولا استبعد سحب الثقة منه.

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