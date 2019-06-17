2019/06/17 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودياً.. منتخب الناشئين يتعادل مجدداً أمام عُمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/17 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ودياً.. منتخب الناشئين يتعادل مجدداً أمام عُمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ودياً.. منتخب الناشئين يتعادل مجدداً أمام عُمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).