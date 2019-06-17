سائرون: استضافة عبد المهدي في البرلمان الأسبوع المقبل ولا نستعبد سحب الثقة منه

2019/06/17 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن تحالف سائرون، عزم مجلس النواب، إستضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الأسبوع المقبل.

وقال رئيس تحالف سائرون في البصرة بدر الزيادي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" البرلمان سيستضيف رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية الأسبوع المقبل"، مرجحاً"سحب الثقة عنه".واضاف ان" الاستضافة ستناقش معرفة ماطبق من البرنامج الحكومي"، مشيرا الى انه" في حال عدم حضورة لمجلس النواب عليه تحمل المسؤولية، ولا استبعد سحب الثقة عنه".انتهى

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