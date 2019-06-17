الكشف عن تقسيم «المناصب» الوزارية في كردستان … هذه حصة كل حزب

2019/06/17 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق بعد جولة سياسية قام بها #الرئيس_المكلف لحكومة #إقليم_كردستان مسرور بارزاني، إلى مدينة #السليمانية واجتماعه مع الأحزاب المختلفة في المدينة، كشفت مصادر عدة عن الاتفاق على توزيع #المناصب_الوزارية […]

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