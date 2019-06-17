2019/06/17 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان مواطنا بنغلاديشيا انتحر بشنق نفسه في بغداد.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “المواطن البنغلاديشي محمد شاهين تول 1981، ويعمل كاسب في بغداد، انتحر بشنق نفسه”.واضاف أن “شاهين انتحر عبر ربط داخل المخزن الذي يعمل فيه بمنطقة الصابيات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار مواطن بنغلاديشي في بغداد وكالة خطوة برس.

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