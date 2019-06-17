الشيخ قيس الخزعلي يدعو الى اتخاذ خطبة المرجعية كخارطة طريق والعمل على اساسها

2019/06/17 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، جميع القوى السياسية، الى، تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها باتخاذ خطبة المرجعية الاخيرة كخارطة طريق والعمل على اساسها.وقال سماحته خلال تغريدة له، على منصة التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الاثنين، ان “محاولات الهروب من المسؤولية او ركوب الموجة لن تُبريء احدا”.واضاف، ان “المشاكل الحالية

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