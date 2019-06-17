الاخوان المسلمون تعد وفاة مرسي “جريمة قتل”

2019/06/17 | 21:12

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في أول تعليق من “الإخوان المسلمين” على وفاة الرئيس المصري الاسبق، محمد مرسي، حملت الجماعة السلطات الم...

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