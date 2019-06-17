منتخب الناشئين يتعادل مع عمان في مباراة تجريبية

2019/06/17 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص تعادل منتخب الناشئين أمام مضيفه العماني بهدف لمثله في المباراة التي اقميت في العاصمة العمانية مسقط ضن تحضيرات المنتخبين لبطولة غرب آسيا.وسجل اللاعب عمار بن ياسر هدف عمان في المباراة، فيما استطاع اللاعب محمد جميل من تعديل النتيجة لصالح ليثو الرافدين قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.يذكر ان هذه المباراة هي الثانية […]

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