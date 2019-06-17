الصدر يطالب عبد المهدي بحسم ملف الكابينة الوزارية خلال 10 أيام فقط

2019/06/17 | 21:16

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ الديوانية

كشف عضو بمجلس محافظة الديوانية، اليوم الأثنين، عن سعي تقوده كتلة بدر في المجلس لإقناع أعضاء آخرين بالانضمام إلى تحالفها الرامي للإطاحة بالمحافظ سامي الحسناوي، فيما أشار عضو الكتلة جعفر الموسوي إلى أن الأمر متوقف على عضو واح

بغداد اليوم - بغداد

عد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الاله النائلي، الاثنين، ما وصفها بالهجمة البعثية على ضحايا النظام السابق ومنهم محتجزي رفحاء، محاولة لتشويه سمعة المجاهدين، معتبرا انصافهم شرفا لزعيم الائتلاف نوري المالكي وحكومته.

وقال ا

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت اللجنة القانونية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عدم تحديد موعد نهائي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك عقب اعلان المفوضية يوم 20 نيسان المقبل موعداً لإجرائها.

وقال عضو اللجنة، يحيى المحمدي، في حديث لـ(بغداد اليو

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