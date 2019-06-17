2019/06/17 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد ..



ترامب يطرد رئيس موظفي البيت الابيض !

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من القائم بأعمال كبير موظفي

البيت الأبيض، ميك مولفاني، مغادرة المكتب البيضاوي خلال مقابلة

له.وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، طلب ترامب من مولفاني مغادرة مكتب البيت

الأبيض خلال مقابلة كان الرئيس يجريها مع إحدى القنوات

التلفزيونية.وخلال المقابلة ترامب مع شبكة "ABC" وعند سؤاله عن القوانين

الضريبية، بدأ شخص خلف الكواليس بالسعال، الأمر الذي دعا ترامب لطلب

مغادرته للمكتب، قائلا: "أنا لا أحب ذلك، كما تعلمون، إن كنت ستسعل

فيرجى مغادرة القاعة.



لا يمكنك ذلك.



لا يمكنك السعال هنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. ترامب يطرد رئيس موظفي البيت الابيض !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. ترامب يطرد رئيس موظفي البيت الابيض !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).