شاهد.. مقتل عدد من جنود العدوان ومرتزقته بقصف صاروخي قبالة نجران

2019/06/17 | 21:19

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مقتل عدد من جنود العدوان ومرتزقته بقصف صاروخي قبالة نجران

قُتل عدد من الجنود السعوديين، اليوم الاثنين، إثر قصف صاروخي للجيش

واللجان الشعبية استهدف تجمعات لهم في أحد المعسكرات في نجران، فيما

قُتل وأصيب مرتزقة بكمين نفذته وحدتي الهندسة والمدفعية بذات

الجبهة.وأكد مصدر عسكري يمني، أن القوة الصاروخية استهدفت بثلاثة صواريخ

كاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين في معسكر بليالين في البقع قبالة

نجران ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود السعوديين.وأضاف المصدر أن وحدة الهندسة للجيش واللجان تمكنت من تفجير عبوتين

ناسفتين بمجموعة من المرتزقة في الحماد ووحدة المدفعية ضاعفت من

خسائرهم البشرية، لافتا إلى انفجار عبوة ناسفة بمجموعة من المرتزقة في

صحراء البقع ما أدى إلى مقتل عدد منهم.

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