قطرتؤكد ان اميرها يولي اهتماماً استثنائياً بالعراق كونه عنصر مهم في التوازنات الاقليمية في المنطقة

2019/06/17 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قطر ان الامير تميم بن حمد ال ثاني يولي اهتماماً استثنائياً بالعراق، كونه عنصر مهم في التوازنات الاقليمية في المنطقة.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين , ان سفير العراق في الدوحة عمر البرزنجي التقى الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري في مكتبه بالديوان الاميري، وذلك في اطار […]

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