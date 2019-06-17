بالفيديو… الديوانية تشعل شارة التظاهرات احتجاجا على الخدمات

2019/06/17 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اشعلت محافظة الديوانية، الاثنين، شارة الاحتجاجات الشعبية على تردي الواقع الخدمي في المحافظة.واظهرت مقاطع فيديوية عدد كبير من اهالي المحافظة وهم ينددون بنقص الخدمات وتردي واقعها، فضلا عن رفعهم للشعارات.مظاهرات قضاء الحمزة #بالديوانية قبل قليل Posted by ‎الديوانية Al Diwaniyah‎ on Monday, 17 June 2019

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