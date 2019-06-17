تيار الحكمة يرجح تشكيل معارضة برلمانية

2019/06/17 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجّح النائب عن تيار الحكمة علي البديري، اليوم الاثنين، أن الايام القليلة المقبلة ستشهد ظهور ملامح أولية لشكل كتلة معارضة برلمانية "قوية ومؤثرة" لتقويم العملية السياسية، مؤكداً أن كتلته لا تريد إسقاط الحكومة ولا نستهدف شخوصاً لذاتهم".

وقال البديري في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "ذهابنا للمعارضة السياسية هو خطوة مهمة وضرورية لتصويب العملية السياسية والديمقراطية ب‍العراق الجديد، وستكون حافزاً للأطراف المترددة في حسم موقفها بالمضي معنا في طريق العمل التقويمي والتصحيحي للسلطة التنفيذية"، مبينا أن "أحد أهم أسباب تلكؤ الحكومات السابقة هو عدم وجود معارضة حقيقية فكان الجميع فيها وأنفسهم ينتقدوها أما خطوة الحكمة اليوم فهي البداية الحقيقية للعمل الديمقراطي الواضح".وأضاف، أن "الحكمة لا تريد إسقاط الحكومة ولا نستهدف شخوصاً لذاتهم ولسنا معارضة من خارج الحدود بل نحن ضمن العملية السياسية ونسعى لتمثيل الشعب بشكل حقيقي من خلال الدفاع عن همومهم ومطالبهم"، مشدداً على أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد ظهور ملامح أولية لشكل كتلة معارضة برلمانية قوية ومتماسكة لتكون الكتلة الأكبر والاكثر تأثيراً في تقويم العملية السياسية".ولفت البديري الى أن "المرحلة المقبلة ستشهد محاسبة لجميع الفاسدين وممن أخفقوا بعملهم وسنضع برنامج لتقييم جميع الوزراء ونستجوب المقصرين والمتلكئين منهم بعيداً عن المزايدات والشعارات الرنانة التي لم تحقق شيء سوى زيادة مستوى الفقر والبطالة والفساد ونقص الخدمات".انتهى.ص.هـ.ح.

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