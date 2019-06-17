الجيش اليمني واللجان يتوعد السعودية بضرب أهداف حساسة لا تتوقعها المملكة

2019/06/17 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك"،اليوم الاثنين: "العملية التي استهدفت مطار أبها بطائرات قاصف k2 استهدفت مدرج الإقلاع والهبوط وكانت عملية ناجحة".وأضاف سريع: "وبهذا فإننا إذ نعلن اليوم أن مطارات أبها وجيزان ونجران أصبحت غير آمنة وستستهدف بشكل دائم ومتواصل نتيجة لاستمرار العدوان الغاشم والحصار الظالم على الشعب اليمني واستخدامها من قبل العدو في عملياته العسكرية منذ بدء العدوان وحتى الآن".وجدد سريع "نداءه للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن هذه المطارات".وختم المتحدث باسم القوات اليمنية بقوله: "ننوه إلى أن الرد على العدوان لن يكون محصوراً على هذه المطارات فحسب بل إن عملياتنا ستطال أهدافا حساسة في أماكن أخرى لا يتوقعها النظام السعودي".وتقود السعودية، منذ آذار 2015، التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن راح ضحيتها عشرات الآلاف بين شهداء وجرحى فضلا عن انتشار المجاعة والأمراض والأوبئة وتدمير البنى التحتية.انتهى.ص.هـ.ح.

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