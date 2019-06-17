"ملك روما" يغادر قلعة "الذئاب" بتصريحات غاضبة

2019/06/17 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وضع المخضرم فرانشيسكو توتي، اليوم الاثنين، حدا لمسيرته مع ناديه روما الذي دافع عن ألوانه على مدار 24 عاما، قبل أن يتولى مهام

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