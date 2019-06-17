2019/06/17 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم الاثنين، تصاعد وتيرة العمل اليومي لانسيابية سير قطارات السوبر السريع .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: تصاعد وتيرة تأهيل خطوط السكك لضمان انسيابية قطار السوبر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: تصاعد وتيرة تأهيل خطوط السكك لضمان انسيابية قطار السوبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).