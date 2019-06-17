تصريح مثير للقرداغي: مرسي لم يمت

2019/06/17 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الاثنين، تعليقاً على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بالقول إنه "لم يمت وإنما قتل قتلا بطيئا".

وكتب الأمين العام للاتحاد، علي القرداغي، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، "مرسي لم يمت! وإنما قُتل قتلاً بطيئاً من الفئة الباغية".

وأضاف "حسبنا الله ونعم الوكيل ! ذهب عند من لا تضيع عنده الحقوق ! سيشكو ظالميه وقاتليه للقوي الجبار".

وتابع القرداغي "لن تذهب كل هذه الدماء سُدى ! عند الله تجتمع الخصوم".

وأعلن التلفزيون الرسمي المصري، يوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

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