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الأثنين 17 يونيو 2019 | 09:14 مساءً | عدد القراءات : 23

مدير حسابات شرطة صلاح الدين السابق يختلس عشرات الملايين من رواتب المنتسبين

بغداد/...أكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاثنين، اختلاس مدير حسابات شرطة محافظة صلاح الدين السابق لعشرات الملايين من مبالغ رواتب منتسبي المديرية المعادة.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام، ان "التدقيق والتحقيق الذي أجراه مكتب المفتش العام حول المعلومات الواردة اليه من مصادره الخاصة عن وجود مخالفات مالية في حسابات المديرية أظهر وجود نقص واختلاس في الرواتب المعادة للمديرية من توابعها".

وأضاف ان "التدقيق بين أيضاً أن مدير حسابات مديرية شرطة صلاح الدين السابق والذي هو برتبة عقيد قد قام باختلاس أكثر من 50 مليون دينار من الرواتب المعادة للمديرية ولم يقم بإعادتها لخزنة المديرية".

وأشار الى ان "مكتب المفتش العام أجرى التحقيق الاداري الابتدائي في القضية ورفع تقريراً الى المفتش العام ضمنه توصية بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير الحسابات السابق وكل من يثبت التحقيق تورطه بالقضية بغية اتخاذ الاجراءات القانوني والادارية اللازمة بحقهم وتقديمهم للقضاء".انتهى1

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