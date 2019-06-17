وزير سابق يكشف عن سرقة مليار دينار مخصصة لمكافحة التصحر

2019/06/17 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف وزير الموارد المائية الأسبق محسن الشمري، الاثنين، عن سرقة مبلغ مليار دينار كانت مخصصة لمكافحة التصحر ضمن موازنة 2019.وقال الشمري في بيان تلقته /المعلومة/، ان “ العراق بعيد عن الركب العالمي في طريقة إدارة المياه”، مبيناً أن “وزارة الموارد المائية لا تملك خطط حقيقية للتعامل مع المياه”.وأضاف أن “هناك موظفين […]

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