وزير الموارد المائية الاسبق : سرقة مليار دينار مخصصة لمكافحة التصحر في البلاد

2019/06/17 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الموارد المائية الأسبق محسن الشمري، عن سرقة مليار دينار مخصصة لمكافحة التصحر مشيرا الى ، أن المياه في العراق مثل الاموال تهدر بشكل مخيف .وقال الشمري في بيان إن “العراق بعيد عن الركب العالمي في طريقة إدارة المياه والوزارة لا تملك خطط حقيقية للتعامل مع المياه “.وأضاف أن ” هناك موظفين […]

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