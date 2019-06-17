2019/06/17 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشف تقرير دولي أن 4 دول تضع 3750 رأسا نوويا، في وضع الإطلاق، وهو ما يعني إمكانية إطلاقها خلال دقائق، في حال قررت إحدى تلك الدول إشعال حرب نووية.وذكر التقرير السنوي، لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، لعام 2019، أن بريطانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا تضع آلاف الرؤوس النووية على متن وسائل إطلاقها، في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 دول مستعدة لاطلاق 3750 رأسا نوويا خلال دقائق وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 دول مستعدة لاطلاق 3750 رأسا نوويا خلال دقائق) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 دول مستعدة لاطلاق 3750 رأسا نوويا خلال دقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).