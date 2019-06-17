أمانة بغداد تعلن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة النهضة

2019/06/17 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، وقيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين،

المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة النهضة وسط العاصمة.

وذكر بيان للأمانة تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات

الانتاجية تمت المباشرة مساء اليوم الاثنين برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز الشرطة

المذكور ضمن منطقة النهضة لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع”.

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