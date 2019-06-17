كامل النجار - منابع الإسلام - الفصل الثالث 1

2019/06/17 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_النجار محمد بن عبد الله (قثم بن عبد اللات) لم يكن رسولاً يتلقى الوحي من إله السماء الذي لا وجود له إلا في الذاكرة الجمعية للمؤمنين به.ديانات شرق آسيا مثل البوذية، الهندوسية، الشنتو، وغيرها، كلها ديانات استعان مؤسسوها بالمنطق وبتصرفاتهم التي أقنعت معاصريهم باتباعهم.لم يستعن أي من المؤسسين بقوة السلاح لإجبار الناس لاعتناق هذه الأديان.وحتى الأديان الإبراهيمية (اليهودية والمسيحية) لم يستعمل مؤسسوها قوة ال......

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