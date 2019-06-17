2019/06/17 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد من القرية إلى المقطم ثم إلى الاتحادية ثم إلى السجن ثم إلى القبر!اليوم مع وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي يعتزل العقلُ المصري وظيفته ويحتل مكانه المؤقت في دائرة العاطفة؛ فأنت مع أو ضد، وأنت يونيفورمي أو جلبابي، وأنت تستعيد ما تمليه عليك جماعتك الدينية أو العسكرية.أنا لا أصدّق الاخوان المسلمين أو العسكر، البيانات الرسمية أو البيانات الجماعـَـتية!وأنا لا أصدّق القضاء المصري ولا الصحافة ......

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