الصدر يدعو الكتل السياسية لتفويض رئيس الوزراء لاكمال كابينته الوزارية خلال عشرة ايام

2019/06/17 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الكتل السياسية لتفويض رئيس الوزراء لاكمال كابينته الوزارية خلال عشرة ايام.وقال في بيان ان ” على رئيس الوزراء مراعاة مصلحة الوطن وان يكون الاختيار وفق النزاهة والكفاءة والتخصص والا فلن اسانده.

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