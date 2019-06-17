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الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام


الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
2019/06/17 | 21:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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