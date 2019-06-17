الكشف عن اسرار غريبة يقوم بها المسافرون داخل الطائرة

2019/06/17 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف عدد من مضيفي الطيران عن أسرار وأفعال غريبة يقوم بها المسافرون على متن الرحلات الجوية دون الاهتمام بالقواعد “غير المكتوبة” للركاب.ونشر مضيفو الطيران (الذين لم يكشفوا عن هويتهم) رواياتهم حول مدى إزعاج بعض الركاب، على موقع “رديت”.فكتب أحدهم: “كثيرا ما يفعل الناس أشياء مثيرة للاشمئزاز على مائدة الطعام الصغيرة الموجودة […]

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