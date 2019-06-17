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ائتلاف المالكي ينتقد الطريقة المعتمدة في مراجعة الدرجات الخاصة ويؤكد: ستترك آثارًا سلبية


ائتلاف المالكي ينتقد الطريقة المعتمدة في مراجعة الدرجات الخاصة ويؤكد: ستترك آثارًا سلبية
2019/06/17 | 21:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

انتقد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، الطريقة المعتمدة في مراجعة الدرجات الخاصة، فيما دعا...

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