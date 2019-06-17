ائتلاف المالكي ينتقد الطريقة المعتمدة في مراجعة الدرجات الخاصة ويؤكد: ستترك آثارًا سلبية

2019/06/17 | 21:47

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بغداد اليوم - بغداد

انتقد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، الطريقة المعتمدة في مراجعة الدرجات الخاصة، فيما دعا...





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