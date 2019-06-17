2019/06/17 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستقالة..خير من ألف كابينة وزارية!!

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستقالة..



خير من ألف كابينة وزارية!! وكالة خطوة برس.

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