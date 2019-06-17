2019/06/17 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… الصدر يحدد 10 ايام لاتمام الكابينة الوزارية ويضع شرطا لمساندة عبد المهدي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… الصدر يحدد 10 ايام لاتمام الكابينة الوزارية ويضع شرطا لمساندة عبد المهدي وكالة خطوة برس.

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