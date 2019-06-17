رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة النهضة وسط بغداد

2019/06/17 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، وقيادة عمليات بغداد ،الاثنين، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة النهضة وسط العاصمة.

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