مصدر يكشف عن قيام داعش بجمع أتاوات من فلاحي نينوى

2019/06/17 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني ،الاثنين، بقيام عناصر داعش الاجرامية باتباع طريقة لجمع اتاوات من الفلاحين في محافظة نينوى.

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