2019/06/17 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي النجف تجدد ثقتها بالملاك التدريبي بقيادة ثائر جسام و تعلن تجديد العقد للموسم المقبل وبناء فريق جديد للمنافسة

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