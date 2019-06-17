2019/06/17 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الحكمة علي الحميداوي، على مراقبة ملفات الفساد والخدمة.

وقال الحميداوي {للفرات نيوز}" اننا سنراقب ونتابع جميع الملفات، كما سنقيم الأداء الحكومي".وأضاف" كما سنتعامل بشدة مع الملفات التي خلقت الكثير من المشاكل ومن اهمها ملفات {الخدمة والفساد وحصر السلاح بيد الدولة}".وكانت كتلة الحكمة النيابية قد ابلغت رئاسة مجلس النواب، بتحولها الى كتلة معارضة برلمانية.وأبلغ رئيس الكتلة فالح الساري رئاسة مجلس النواب، في وثيقة، ان "كتلة الحكمة النيابية قد تحولت الى المعارضة السياسية ويرجى اعتماد لك قانونياً والتعاطي مع الكتلة على هذا الأساس داخل مجلس النواب".وأظهرت الوثيقة رد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الكتاب بالإطلاع عليها وابلاغ الدائرة البرلمانية بذلك.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الحكمة: سنراقب بشدة ملفات الفساد والخدمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الحكمة: سنراقب بشدة ملفات الفساد والخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).