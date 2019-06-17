نائب عن فتح: المعارضة مهمة جداً في بناء الدولة

2019/06/17 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة فتح، رزاق محيبس، على اهمية وجود معارضة في العراق.

وقال محيبس لوكالة {الفرات نيوز} ان "المعارضة مهمة جداً في بناء الدول والعراق يفتقر الى المعارضة الحقيقية البناءة التي من شأنها ان تقوم الأداء الحكومي في كافة مفاصل الدولة".وكان تيار الحكمة الوطني، أعلن أمس الأحد، عقب اجتماع إستثنائي لمكتبه السياسي تبنيه "{المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة} والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني".انتهى

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