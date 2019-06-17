وزير الموارد المائية الأسبق: المياه في العراق مثل الاموال تهدر بشكل مخيف

2019/06/17 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الموارد المائية الأسبق محسن الشمري، اليوم الاثنين، أن المياه في العراق مثل الاموال تهدر بشكل مخيف.

وقال الشمري في بيان إن "العراق بعيد عن الركب العالمي في طريقة إدارة المياه"، مبيناً أن "وزارة الموارد المائية لا تملك خطط حقيقية للتعامل مع المياه ".

وأضاف أن "هناك موظفين في وزارة الموارد المائية يترجمون سياسة الاحزاب والمكونات في استنزاف المال العام"، مشيراً الى أنه "لا توجد عدالة اجتماعية في العراق والنظام السياسي يعمل لمصلحته".

وأوضح الشمري أن "القرار في العراق بيد جهات خارجية تبحث عن مصلحتها وليس بيد الحكومة"، لافتاً الى أن "المليار دينار المرصود لمكافحة التصحر في العراق خلال 2019 تمت سرقته".

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