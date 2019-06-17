البنك المركزي يعلن ارتفاع عدد المستفيدين من مبادرة

2019/06/17 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال البنك في بيان تلقى موقع الغدير نسخة منه، "نعلن ارتفاع كبير في عدد المستفيدين من مبادرة الواحد ترليون دينار التي خصّصها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر يؤشر إلى نجاح ملحوظ في تشجيع الشباب على إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الخاصّة والتي تتوزّع على مختلف القطاعات".وأوضح البنك، أن "مبادرة الواحد ترليون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مبادرة اطلقها ومولها البنك المركزي العراقي، في نهاية سنة 2015، تهدف الى تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، عن طريق قروض تتراوح ما بين الـ(5 إلى 50) مليون دينار عراقي، علماً أن هناك استثناءات تجعل مبلغ القرض يصل إلى حدود الـ(100) مليون دينار، وهي استثناءات تتعلق بجدوى المشروع وقدرته على تشغيل الايدي العاملة".انتهى.ص.هـ.ح.

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