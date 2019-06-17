2019/06/17 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب اعلام النقل أن وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي ، بحث الاثنين ، مع السفير القطري خالد حمد السليطي ، افاق التعاون المشترك وسبل تبادل الخبرات والاطلاع على التجربة القطرية بما يسهم في تعزيز العمل على مختلف قطاعات النقل لدى البلدين.وأوضح وزير النقل: تم التأكيد خلال اللقاء على تفعيل اتفاقية النقل الجوي الموقعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل للسفير القطري: “نتطلع لتعاون مشترك خصوصاً في مجال الملاحة البحرية والترانزيت عبر الأراضي العراقية النعيم نيوز.

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