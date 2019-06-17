2019/06/17 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث وزير النقل العراقي عبدالله لعيبي، اليوم الاثنين، مع السفير القطري خالد حمد السليطي، افاق التعاون المشترك وسبل تبادل الخبرات والاطلاع على التجربة القطرية بما يسهم في تعزيز العمل على مختلف قطاعات النقل لدى البلدين.

وأوضح وزير النقل في بيان ورد لشفق نيوز "تم التأكيد خلال اللقاء على تفعيل اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين عام 2009 وبأنتظار توقيعها بصيغتها النهائية وامكانية الاستفادة من الخبرة القطرية في مجال الحكومة الالكترونية".

وبين "درسنا إمكانية تفعيل خطوط الملاحة البحرية بين الجانبين العراقي والقطري وهناك مسودات اتفاقيات في هذا الصدد، وكذلك ناقشنا اليات تفعيل العمل المشترك بين الجانبين وعلى مختلف قطاعات النقل، وقد اتسمت اجواء اللقاء والمباحثات بالايجابية والمودة المتبادلة".

من جانبه ابدى السفير القطري رغبة بلاده زيادة عدد الرحلات الجوية القطرية الى العراق لتكون بواقع 27 رحلة اسبوعياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تعتزم رفع عدد رحلاتها الجوية الى العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تعتزم رفع عدد رحلاتها الجوية الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).